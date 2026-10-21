6 Bahaya Minum Teh Hijau, Tidur Anda Bakalan Terganggu

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi teh hijau karena mengandung manfaat yang luar biasa untuk tubuh.

Bahkan banyak wanita sengaja minum teh hijau ketika menjalani program penurunan berat badan.

Selain membantu menurunkan berat badan, teh hijau juga membantu pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan pikiran dan baik untuk kesehatan jantung serta otak.

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Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pagi hari dan sebelum olahraga.

Sama halnya dengan kopi, teh hijau juga mengandung kafein dan l-theanine.

Namun, menukar kopi dengan teh hijau di pagi hari jauh lebih baik.

Teh hijau sudah cukup membantu meningkatkan suasana hati dan tingkat konsentrasi jika diminum pagi hari sebelum aktivitas.

Sementara itu, waktu terburuk minum teh hijau adalah malam hari.