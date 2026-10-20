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6 Bahaya Sering Menggunakan High Heels, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

6 Bahaya Sering Menggunakan High Heels, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
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Ilustrasi high heels. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita suka menggunakan sepatu hak tinggi atau high heels saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Namun, terlalu sering menggunakan high heels juga tidak baik bagi kesehatan.

Jadi, Anda mungkin berpikir pergi ke ruang kerja dengan tatanan rambut berantakan, kemeja kusut, dan sandal datar bisa merusak penampilan Anda.

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Untuk petunjuk pertama dan kedua, cukup adil, tatanan rambut yang berantakan dan kemeja yang kusut tidak akan berhasil.

Namun, sepatu hak 5 inci setiap hari? Anda harus memikirkannya lagi.

Mengenakan sepatu hak tinggi setiap hari mungkin mempercantik pakaian dan kepribadian Anda, tetapi apa akibatnya?

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Kesehatan Anda. Asal tahu saja, Anda lebih banyak ruginya daripada manfaatnya jika Anda mengenakan sepatu hak tinggi setiap hari.

Kerusakan tersebut mungkin tidak bisa diubah. Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

Ada beberapa bahaya mengenakana high heels yang ternyata tidak baik untuk kesehatan dan penyakit ini bakalan mengintai Anda.

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