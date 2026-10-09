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6 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Strok

6 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Strok
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Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - STROK merupakan salah satu penyakit kronis yang sangat menakutkan.

Beragam buah yang cenderung kaya kandungan vitamin, mineral dan antioksidan disarankan bagi penderita stroke.

Tiga kandungan tersebut mampu melindungi tubuh dari beragam radikal bebas dan menjaga fungsi jantung.

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Berikut sejumlah buah yang paling dianjurkan penderita strok, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berry

Berry merupakan buah kaya antioksidan dan fitokimia yang bagi penderita strok sangat bermanfat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

2. Buah Sitrus

Buah sitrus seperti jeruk manis, jeruk nipis, jeruk limau gedang (grapefruit), jeruk sunkist dan lemon sangat baik bagi penderita strok.

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Serat dan antioksidan pada buah sitrus mampu menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah pemicu strok dan penyakit jantung.

3. Apel

Apel mengandung banyak serat dan flavonoid yang berguna menjaga kadar kolesterol tetap normal serta menurunkan kolesterol jahat juga tekanan darah.

Ada beberapa jenis buah yang aman dikonsumsi oleh penderita strok dan salah satunya ialah buah naga.

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