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6 Cara Beli Saham Microsoft di Indonesia

6 Cara Beli Saham Microsoft di Indonesia
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Ilustrasi logo Microsoft. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan memiliki saham yang diperdagangkan di Amerika Serikat.

Tak heran banyak investor Indonesia mengincarnya. Sekarang ini untuk membeli saham ini bisa dilakukan melalui tokenized stocks.

Salah satu aplikasi yang menyediakan tokenized stock adalah Pintu. Melalui aplikasi ini kamu bisa membeli berbagai saham global. Selain itu, tokenized stocks dapat memungkinkan pengguna membeli pecahan aset sehingga investor tidak harus menyediakan dana yang besar seperti saham konvensional.

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Namun jika kamu membutuhkan investasi pada aset yang stabil maka kamu bisa memilih USDT. Untuk itu, kamu harus mengetahui cara beli USDT.

Karena USDT merupakan stablecoin yang dirancang untuk mengikuti nilai dolar Amerika Serikat.

Menariknya jika kamu membeli saham Microsoft tertokenisasi maka kamu tidak perlu beli USD dalam transaksi.

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Karena melalui aplikasi Pintu maka kamu bisa membeli langsung dalam bentuk Rupiah.

Apa Itu Saham Microsoft?

Microsoft Corporation merupakan perusahaan teknologi yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 1975.

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