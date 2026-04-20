6 Cara Penduduk di Berbagai Negara Merespons Krisis Energi Global

jpnn.com, JAKARTA - Krisis energi global sebagai imbas ketegangan di kawasan Timur Tengah pada 2026 terasa di berbagai belahan dunia.

Warga dunia pun merespons keadaan tersebut dengan cukup unik.

Berikut cara merespons krisis global dari warga di negara lain:

1. Peru: Konversi BBM ke Gas

Di Peru, banyak warga secara mandiri mengonversi kendaraan mereka ke gas alam yang lebih murah, bahkan bengkel-bengkel kecil menawarkan jasa konversi cepat sebagai solusi darurat.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi beberapa saat lalu sempat mengisahkan penduduk di Peru merespons krisis energi dengan cara bersepeda.

2. Filipina: Kendaraan Umum Kolektif

Di Filipina, pengemudi transportasi umum mulai berbagi rute dan penumpang secara kolektif untuk menekan biaya bahan bakar, sementara sebagian warga beralih ke sepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat.