6 Fakta Penganiayaan Sadis Wanita asal Kabupaten Bandung, Nomor 3 Bikin Meringis

jpnn.com - Kisah pilu dialami seorang wanita asal Rancaekek, Kabupaten Bandung. Selama tiga tahun menghilang, wanita bernama YTT (30 tahun) yang dipertemukan dengan keluarga dalam kondisi kritis di RS Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Selama ini YTT diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya.

Wajah wanita itu hancur dan mengalami kerusakan struktur akibat pukulan benda tumpul yang diduga dilakukan oleh pelaku.

Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini, termasuk mengejar terduga pelaku yang tega melakukan tindak keji tersebut.

Berikut fakta-fakta dugaan penganiayaan dan penyekapan yang sempat diunggah dan viral di media sosial Instagram ini:

1. Keluarga putus komunikasi dengan korban selama 3 tahun

Adik kandung korban, Syahrul Ulum (26 tahun), mengatakan kakaknya sejak tahun 2023 menjalin hubungan dengan seorang pria yang dikenalnya di sebuah konser musik di Tritan Point.

Kakaknya pernah membawa pria yang mengaku sebagai kekasihnya ke kediaman orang tuanya. Namun, setelah itu pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan putrinya.