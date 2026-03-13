6 Ide dari Lazada Belanja Idulfitri dari Perjalanan Mudik hingga Kebutuhan Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk perjalanan mudik maupun momen berkumpul bersama keluarga.

E-Commerce menjadi pilihan praktis bagi konsumen untuk menemukan dan membeli berbagai perlengkapan yang menunjang aktivitas selama libur Lebaran.

Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine mengatakan permintaan terhadap sejumlah kategori, mulai dari otomotif, peralatan rumah tangga, hingga perangkat elektronik, mencapai puncaknya menjelang Idulfitri. Hal ini dipengaruhi oleh dua momen utama, yaitu perjalanan mudik dan perayaan Lebaran bersama keluarga di rumah.

Baca Juga: Lazada Berbagi Inspirasi Hadiah Hari Valentine

Secara khusus, lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran 2026 dapat mencapai sekitar Rp190 triliun, meningkat dibandingkan sekitar Rp160 triliun pada tahun sebelumnya.

"Konsumen mencari produk yang dapat mendukung kelancaran perjalanan sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga saat berkumpul dengan keluarga. eCommerce menjadi pilihan karena konsumen dapat mengakses beragam produk autentik dan berkualitas dari brand tepercaya. Lazada Indonesia turut mendukung minat belanja ini melalui berbagai penawaran menarik, termasuk diskon hingga 95%," katanya.

Untuk membantu konsumen mempersiapkan Idul Fitri dengan lebih praktis, Erika kemudian membagikan beberapa rekomendasi produk yang dapat mendukung perjalanan mudik dan aktivitas selama perayaan Lebaran.

Baca Juga: Lazada Raih Penghargaan di Ajang HaiBunda Awards 2025

Motor Andal Temani Perjalanan Mudik

Sepeda motor masih menjadi pilihan banyak pemudik karena lebih lincah dalam menghadapi kemacetan di jalur mudik. Kendaraan ini memungkinkan perjalanan menjadi lebih fleksibel, terutama saat melintasi jalur yang padat.