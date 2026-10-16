6 Jenis Kacang untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang kuat bisa memberi Anda beberapa keuntungan.

Memiliki daya tahan tubuh yang kuat bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Salah satu makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh adalah kacang.

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Mengenyangkan dan lezat, kacang bisa menjadi kudapan yang enak. Dari makanan penutup hingga minuman, berbagai jenis kacang menambahkan sedikit rasa pada semuanya.

Itu sebabnya Anda akan menemukan bahwa kacang merupakan bagian integral dari sebagian besar masakan.

Kacang-kacangan juga memiliki berbagai vitamin dan mineral yang dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan seperti kadar kolesterol yang lebih baik, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan peningkatan kesehatan jantung.

Selain itu, makanan ini juga bisa membantu menurunkan berat badan sekaligus memperbaiki kulit dan rambut Anda.

Berikut beberapa kacang yang wajib Anda tambahkan ke dalam menu makanan Anda, seperti dikutip laman Healthshots.com.