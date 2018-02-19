6 Jenis Minyak untuk Penderita Kolesterol Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.
Kolesterol, zat seperti lilin dan lemak, diperlukan oleh tubuh Anda.
Kolesterol merupakan komponen fundamental dari struktur sel, dan membantu dalam produksi hormon seperti kortisol dan estrogen, serta sintesis vitamin D.
Tubuh Anda bergantung pada kadar kolesterol yang tepat untuk fungsi-fungsi tubuh ini.
Jika Anda memiliki kolesterol tinggi, hal itu bisa menyebabkan masalah.
Ini terjadi ketika total kolesterol Anda melebihi 200 miligram per desiliter (mg/dL), menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.
Ini berarti lipoprotein densitas rendah (LDL) atau kolesterol "jahat", lipoprotein densitas tinggi (HDL) atau kolesterol "baik", dan trigliserida Anda lebih dari 200 mg/dL.
Saat memasak, Anda pasti mengetahui bahwa minyak yang Anda gunakan bisa meningkatkan cita rasa suatu hidangan.
Ada beberapa jenis minyak sehat yang aman dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja minyak kanola.
