6 Jenis Sayuran yang Bantu Jaga Berat Badan Tetap Normal

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang mudah mengalami kenaikan berat badan walau hanya makan sedikit.

Selain faktor genetik, biasanya ini disebabkan karena takaran gizi yang tak seimbang.

Tak perlu khawatir, untuk mendapatkan badan langsing kembali, kamu bisa mengikuti diet seimbang dengan gizi dan nutrisi yang tepat. Salah satunya menyertakan aneka sayuran sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bayam

Bayam adalah sayuran yang mengandung vitamin K yang sehat, mengandung sumber kalsium dan nitrat yang tinggi.

Ini adalah sumber vitamin A yang sangat baik, dibutuhkan untuk produksi jaringan epitel, melapisi tabung filtrasi kecil di dalam ginjal dan saluran kemih.

Bayam juga kaya zat besi, serat, rendah lemak dan kolesterol. Baik untuk mengontrol berat badan, mata, tulang, dan tekanan darah.

2. Daun kelabat

Dianggap sebagai sumber terkaya asam folat dan seng, mengonsumsi daun kelabat bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan Anda secara keseluruhan.