6 Jenis Takjil yang Sebaiknya Jangan Anda Konsumsi Saat Buka Puasa

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang paling seru saat menjalankan ibadah puasa ialah berburu takjil.

Berbagai jenis makanan dan minuman bisa memanjakan mata Anda saat sedang berburu takjil.

Namun, tidak semua takjil baik Anda konsumsi sebagai menu buka puasa.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kolak Pisang

Waduh, padahal kolak pisang jadi langganan takjil tiap tahun, ya.

Namun, ternyata kuahnya yang bersantan bisa mengejutkan tubuh.

Baca Juga: 5 Menu Buka Puasa untuk Penderita Mag

Jika metabolisme kurang baik, maka terjadi kenaikan asam lambung diikuti dengan iritasi lambung dan gangguan pencernaan.

Efek sampingnya, Anda jadi lelah dan letih setelah menyantapnya.