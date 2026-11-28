jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Prancis di Indonesia - Institut français d’Indonésie (IFI) meluncurkan edisi ketiga Indonesia France Film Lab di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2026.

Edisi kali ini melanjutkan kesuksesan edisi-edisi sebelumnya serta kontribusinya kepada para sineas Indonesia yang sedang berkembang.

Adapun Indonesia-France Film Lab berlangsung pada 25 hingga 30 November 2026 di Yogyakarta.

Dengan bimbingan dari La Fémis (sekolah film paling bergengsi di Prancis), Indonesia-France Film Lab mendukung 6 proyek yang dikembangkan oleh tim sutradara-produser muda Indonesia yang sedang menggarap film panjang pertama atau kedua.

Tujuannya yakni membuka jalan bagi ko-produksi Prancis-Indonesia di masa depan sekaligus memperkuat pertukaran kreatif dan profesional antara kedua negara.

Film Lab terus berfokus pada pengembangan cerita di bawah bimbingan konsultan naskah asal Prancis, Eric Collins.

Melalui lokakarya itu, setiap proyek akan mendapatkan bimbingan yang disesuaikan untuk memperkuat visi artistiknya serta meningkatkan potensinya di pasar internasional.

Selain itu, Film Lab tersebut juga memberikan wawasan berharga kepada para peserta mengenai pengembangan proyek, pendanaan, distribusi internasional, serta struktur industri film Prancis.