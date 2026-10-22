menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » 6 Kado Pemprov Jateng Untuk Para Santri, dari Beasiswa hingga Pesantren Aman

6 Kado Pemprov Jateng Untuk Para Santri, dari Beasiswa hingga Pesantren Aman

6 Kado Pemprov Jateng Untuk Para Santri, dari Beasiswa hingga Pesantren Aman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para santri di sela Hari Santri Nasional 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Kamis, 22 Oktober 2026. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan enam kado program untuk para santri pada Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Mulai dari insentif guru agama, bisyaroh penghafal Al-Qur’an, beasiswa pendidikan tinggi, hingga bantuan renovasi pesantren dan penguatan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Enam program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pesantren melalui Program Pesantren Obah.

Baca Juga:

Program itu sekaligus menjadi upaya mendorong santri agar tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga unggul dalam pengetahuan, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada peringatan Hari Santri Nasional 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Kamis, 22 Oktober 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun bersama Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU, terdapat 5.451 pondok pesantren dengan sekitar 555 ribu santri di Jawa Tengah.

Baca Juga:

Menurutnya, potensi tersebut perlu dirawat dan dikembangkan melalui kebijakan yang berangkat dari kebutuhan nyata pesantren.

Karena itu, Pemprov Jateng melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP) terus mendorong berbagai program pemberdayaan pesantren.

Enam program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pesantren.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI