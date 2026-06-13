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6 Kali Operasi Plastik, Lisa Mariana Ungkap Alasannya

6 Kali Operasi Plastik, Lisa Mariana Ungkap Alasannya
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Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ternyata sudah beberapa kali menjalani operasi plastik.

Saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, dia blak-blakan mengenai jumlah operasi plastik yang pernah dilakukan.

"Enam kali," kata Lisa Mariana.

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Model yang pernah berkasus dengan Ridwan Kamil itu kemudian membeberkan alasan melakukan operasi plastik.

Bukan demi kesehatan, Lisa Mariana mengakui memang ingin mempercantik penampilan.

"Memang mau cantik saja gue," tegasnya.

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Lisa Mariana lantas mengungkap biaya yang dikeluarkan untuk menjalani operasi plastik.

Saat operasi hidung, dia menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah.

Selebgram Lisa Mariana ternyata sudah beberapa kali menjalani operasi plastik. Apa alasannya?

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