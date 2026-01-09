menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalbar » 6 Kecamatan di Bengkayang Terendam Banjir

6 Kecamatan di Bengkayang Terendam Banjir

6 Kecamatan di Bengkayang Terendam Banjir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi banjir yang terjadi di kecamatan Suti Semarang dan merendam gedung sekolah. ANTARA/HO-BPBD Bengkayang

jpnn.com - BENGKAYANG - Banjir akibat hujan intensitas tinggi melanda enam kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (9/1).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa banjir menyebabkan terganggunya aktivitas warga, akses transportasi terputus, hingga kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara.

Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Bertha mengatakan banjir terjadi hampir bersamaan di beberapa kecamatan dengan tingkat genangan yang berbeda-beda. 

Baca Juga:

Sebagian wilayah mengalami banjir di permukiman warga, sementara di wilayah lainnya genangan air merendam jalan dan fasilitas umum.

“Berdasarkan laporan sementara, ada enam kecamatan yang terdampak banjir dan masih terus kami pantau perkembangannya,” kata Dwi Bertha saat dihubungi di Bengkayang, Jumat (9/1).

Enam kecamatan yang terdampak tersebut meliputi Kecamatan Teriak, Sungai Betung, Suti Semarang, Seluas, Sanggau Ledo, dan Kecamatan Tujuh Belas.

Baca Juga:

BPBD masih melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan jumlah warga terdampak serta kondisi infrastruktur di masing-masing kecamatan.

Di beberapa kecamatan, banjir menyebabkan aktivitas masyarakat terhenti sementara. Genangan air di jalan utama menghambat mobilitas warga, sementara di sejumlah wilayah aktivitas sekolah dan perekonomian tidak dapat berjalan normal.

Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terendam banjir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI