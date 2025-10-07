6 Khasiat Air Kunyit, Bikin Kulit Makin Sehat

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai rempah yang biasanya selalu tersedia di dapur Anda, salah satunya kunyit.

Kunyit merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Untuk mendapatkan manfaat sehat dari kunyit, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Segelas air kunyit mempunyai banyak manfaat. Ini juga bagus untuk kekebalan Anda serta meningkatkan pencernaan.

Air kunyit juga bagus untuk kulit Anda dan bisa ditambahkan ke banyak paket kulit dan masker buatan sendiri.

Ini semua berkat kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan vitamin C-nya.

Selain itu, Jika Anda sedang mencari detoksifikasi, manfaat kesehatan dari air kunyit mungkin akan mengejutkan kamu.

Air kunyit adalah minuman yang dibuat dengan cara memasukkan akar kunyit ke dalam air.