6 Khasiat Air Lengkuas, Ampuh Obati Diare

jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, lengkuas ternyata memiliki berbagai kandungan nutrisi yang berguna untuk kesehatan tubuh.

Tanaman yang mirip jahe ini juga banyak dimanfaatkan sebagai salah satu obat tradisional untuk berbagai macam keluhan kesehatan.

Untuk mendapatkan khasiatnya, lengkuas bisa diolah dengan cara merebusnya.

Adapun caranya, tumbuk 2-3 ruas lengkuas sepanjang sekira 7 sentimeter.

Lalu rebus lengkuas dengan 500 ml air hingga mendidih. Setelah itu campur dengan madu. Air rebusan lengkuas campur madu siap dihidangkan.

Minum 150 ml ramuan ini sehari sekali selama 3 hari. Kemudian minum secara kondisional.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.