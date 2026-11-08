6 Khasiat Air Rebusan Pare yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk tubuh.

Pasalnya, dalam pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempertajam Penglihatan

Jika Anda mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutin mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

2. Mencegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

3. Meredakan Asma

Manfaat air rebusan pare yang pertama yaitu, untuk meredakan asma.