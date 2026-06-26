6 Khasiat Buah Naga untuk Kulit

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit.

Salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah naga. Di antara sekian banyak buah eksotis dan berwarna-warni, buah naga berada di puncak daftar, dan tentu saja, buah ini juga memanjakan mata.

Buah ini tidak hanya cantik, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan.

Buah ini kaya akan antioksidan, vitamin, dan nutrisi, yang bisa bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan dan mengatasi masalah kulit, termasuk tanda-tanda penuaan, jerawat, dan kulit terbakar.

Buah naga dikatakan sangat baik untuk kulit yang rentan berjerawat. Ketika dioleskan, buah ini bekerja dengan sangat baik untuk kulit Anda yang meradang.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

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1. Membantu menenangkan kulit yang terbakar matahari

Buah naga kaya akan vitamin B3 yang memungkinkannya menenangkan kulit yang terbakar matahari dan memberikan kelegaan instan dari peradangan, kemerahan, dan gatal yang disebabkan oleh sinar ultraviolet yang keras.

Selain itu, buah naga melindungi kulit dari sinar matahari yang berbahaya.