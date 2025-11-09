6 Khasiat Bunga Kembang Sepatu, Penyakit Kronis Ini Bakalan Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - KEMBANG sepatu merupakan bunga yang mengandung segudang manfaat.

Bunga berwarna merah delima yang cantik yang dikenal sebagai kembang sepatu sangat umum ditemukan di jalan-jalan India.

Namun, bunga ini memiliki lebih banyak manfaat daripada sekadar bunga hias yang cantik.

Tanaman ini mengandung antioksidan dan senyawa penting seperti antosianin, dan flavonoid yang memiliki banyak manfaat kesehatan.

Dikonsumsi secara luas di seluruh dunia, sebagian besar sebagai minuman beraroma lemon, teh kembang sepatu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan menstabilkan gula darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Menurunkan tekanan darah

Dalam sebuah penelitian berjudul 'Pengaruh teh asam (Hibiscus sabdariffa) terhadap hipertensi esensial' yang diterbitkan dalam Jurnal Etnofarmakologi, ditemukan bahwa minum teh yang terbuat dari spesies Hibiscus sabdariffa selama sekitar dua belas hari menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 11,2 persen dan tekanan diastolik sebesar 10,7 persen.

Peserta penelitian adalah individu dengan hipertensi sedang.