6 Khasiat Daun Kemangi Campur Lemon yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kemangi dan lemon merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun kemangi memang sangat lumrah sebagai sayuran yang sering menemani saat makan sebagai lalap.

Bahkan, tak jarang kemangi digunakan sebagai penyedap rasa masakan.

Selain menjadi pengiring lalap saat makan, daun kemangi ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa.

Kandungan sitral maupun minyak atsiri dalam daun kemangi ini cukup tinggi.

Bahkan di beberapa daerah, daun kemangi dijadikan campuran bahan jamu.

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Selain nutrisinya yang beragam, daun kemangi juga mengandung mineral penting yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh.

Sayuran ini dianggap sebagai herbal yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional.