6 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan
jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.
Pasalnya, kedua bahan tersebut memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.
Kombinasi bumbu dapur ini telah terbukti memiliki efek luar biasa pada kesehatan tubuh karena memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan antiinflamasinya.
Jahe memiliki senyawa bioaktif seperti shogaol yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu mengelola dan mengurangi keparahan pada sakit tenggorokan.
Hal ini menghambat mikroorganisme tertentu seperti streptococcus mutans, candida albicans, dan enterococcus faecalis.
Bawang putih dan madu juga memiliki kemampuan untuk meredakan flu karena sifat antibakteri dan antivirusnya.
Madu kaya akan flavonoid yang memiliki sifat antikanker. Efek potensial dari jahe dan bawang putih terjadi pada pencegahan dan pengobatan penyakit kanker.
Berikut cara membuat ramuan herbal ini: Sediakan 1 cangkir jus jahe, 1 cangkir jus bawang putih, 1 cangkir jus lemon, dan madu.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur bawang putih untuk kesehatan dan salah satunya membantu meredakan batuk.
