6 Khasiat Jahe Campur Kencur, Ampuh Redakan Migrain
jpnn.com, JAKARTA - KENCUR dan madu merupakan rempah-rempah yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa.
Ramuan kencur campur jahe dan madu merupakan bahan alami yang memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral penting yang berguna untuk kesehatan tubuh.
Jahe mengandung zat antiinflamasi yang seringkali digunakan untuk bumbu masak, bahan dasar membuat minuman, mengobati luka, sampai bahan campuran air mandi sebagai aromaterapi.
Adapun dalam kencur mengandung lebih dari 23 jenis zat yang berguna untuk penyakit sistem saraf pusat, melawan bakteri penyebab infeksi, melawan jenis cacing parasit dan berbagai manfaat lainnya.
Cara membuat ramuan untuk beberapa keluhan penyakit yakni bisa dilakukan secara sederhana.
Ambil 3 siung kencur (5 cm), 2 siung jahe (5 cm), cuci dan bersihkan kedua bahan dapur tersebut.
Tumbuk kencur dan jahe, lalu rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.
Berikan sedikit garam dapur. Setelah itu campur dengan madu secukupnya bila suka. Ramuan siap dikonsumsi.
Ada beberapa manfaat mengonsumsi jahe campur kencur untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi masuk angin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Bahaya Minum Air Lemon Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal
- 5 Khasiat Kencur Campur Jahe yang Bikin Kaget
- 3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
- Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Jenis Makanan Ini
- 6 Khasiat Susu Campur Jahe, Bikin Wajah Bakalan Awet Muda
- 4 Manfaat Madu, Melindungi Terhadap Resistensi Antibiotikk