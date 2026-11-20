6 Khasiat Jeruk Nipis Campur Serai, Ampuh Menurunkan Kolesterol
jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Sedangkan serai merupakan salah satu herbal yang bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Dalam jeruk nipis mengandung synephrine, asam sitrat, asam amino, kadinen, lisin, fosfor, kalsium, zat besi, belerang, glikosida, asam sitrun, limonen, kamfer, vitamin B1, protein dan sebagainya.
Sedangkan serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.
Untuk itulah, ada banyak manfaat jeruk nipis dan serai yang bisa anda dapatkan jika dikonsumsi secara bersamaan baik sebagai minuman atau diekstrak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan Kolesterol
Dalam serai mengandung sifat antihiperlipidemia dan juga antihiperkolesterolemia yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi.
Sehingga bisa mencegah penumpukan lipid dalam pembuluh darah, sekaligus meningkatkan aliran darah yang terhalang dalam arteri.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jeruk nipis campur serai untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kolesterol.
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