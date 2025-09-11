menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Bantu Obati Diabetes

6 Khasiat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Bantu Obati Diabetes

6 Khasiat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Bantu Obati Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang banyak orang tidak menyukainya.

Sedangkan jeruk nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Pare merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat terkenal dengan rasanya yang pahit.

Baca Juga:

Hal inilah yang menyebabkan tidak semua orang menyukai sayur pare.

Selain digunakan sebagai bahan masakan, pare juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit.

Hal ini dikarenakan adanya kandungan rendah kalori, tetapi padat nutrisi.

Baca Juga:

Pare juga memiliki berbagai sumber vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, manfaat vitamin C, magnesium, folat, zinc, fosfor, mangan, dan memiliki kandungan serat yang cukup tinggi.

Sementara, jeruk nipis juga memiliki banyak manfaat. Kandungan yang dimiliki oleh jeruk nipis terdapat beberapa senyawa seperti linalool, synephrine, n-methyltyramine, asam sitrat, kalisium, fosfor, besi, vitamin A, B2 dan C.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus pare yang dicampur dengan jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya membantu menurunkan kolesterol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI