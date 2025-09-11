6 Khasiat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Bantu Obati Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang banyak orang tidak menyukainya.

Sedangkan jeruk nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Pare merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat terkenal dengan rasanya yang pahit.

Hal inilah yang menyebabkan tidak semua orang menyukai sayur pare.

Selain digunakan sebagai bahan masakan, pare juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit.

Hal ini dikarenakan adanya kandungan rendah kalori, tetapi padat nutrisi.

Pare juga memiliki berbagai sumber vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, manfaat vitamin C, magnesium, folat, zinc, fosfor, mangan, dan memiliki kandungan serat yang cukup tinggi.

Sementara, jeruk nipis juga memiliki banyak manfaat. Kandungan yang dimiliki oleh jeruk nipis terdapat beberapa senyawa seperti linalool, synephrine, n-methyltyramine, asam sitrat, kalisium, fosfor, besi, vitamin A, B2 dan C.