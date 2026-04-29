6 Khasiat Jus Plum, Baik untuk Jantung

Buah plum. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PLUM merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jus plum telah menjadi obat sembelit yang cukup populer, tetapi manfaatnya jauh lebih dari sekadar ke kamar mandi.

Berasal dari plum kering, jus ini merupakan sumber nutrisi yang sehat dan memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya.

Selain sebagai pencahar, jus plum juga kaya akan antioksidan dan vitamin.

Jus ini bisa membantu meningkatkan kesehatan tulang dan kesehatan usus, selain efektif dalam mencegah penyakit jantung.

Namun, sebelum Anda menimbun jus plum dalam botol, Anda harus tahu bahwa jus ini bukanlah jus yang bisa kamu nikmati sebagai minuman malam.

Jus ini harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Jus ini bisa menyebabkan gas dan kembung yang berlebihan, dan kandungan gulanya membuatnya berbahaya bagi pasien diabetes juga.

Plum adalah plum kering. Plum bisa bervariasi dalam warna, tekstur, dan bahkan rasa.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus plum yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya tentu saja baik untuk tulang.

