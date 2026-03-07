6 Khasiat Jus Tomat Campur Mangga yang Baik untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA dan tomat merupakan buah-buahan yang mengandung segudang nutrisi.

Tak hanya menyegarkan, jus mangga dan tomat ternyata memiliki manfaat yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Warna kuning atau orange cerah pada mangga, serta warna merah cerah pada tomat merupakan indikator kuat bahwa kedua buah ini sangat kaya kandungan vitamin A serta beta karoten yang merupakan pro vitamin A.

Vitamin ini juga berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat proses penuaan dengan cara mengoptimalkan proses regenerasi sel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tinggi Kandungan Potasium

Tidak banyak yang tahu bahwa jus tomat dan mangga juga kaya kandungan mineral esensial dan salau satunya adalah potasium.

Potasium memiliki fungsi utama yang baik untuk menjaga kesehatan jantung serta merawat pembuluh darah.

Jantung akan bekerja secara optimal, tetapi dalam waktu bersamaan risiko serangan jantung dan strok akan diturunkan secara maksimal pula.