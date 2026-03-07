menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Jus Tomat Campur Mangga yang Baik untuk Kesehatan

6 Khasiat Jus Tomat Campur Mangga yang Baik untuk Kesehatan

6 Khasiat Jus Tomat Campur Mangga yang Baik untuk Kesehatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA dan tomat merupakan buah-buahan yang mengandung segudang nutrisi.

Tak hanya menyegarkan, jus mangga dan tomat ternyata memiliki manfaat yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Warna kuning atau orange cerah pada mangga, serta warna merah cerah pada tomat merupakan indikator kuat bahwa kedua buah ini sangat kaya kandungan vitamin A serta beta karoten yang merupakan pro vitamin A.

Baca Juga:

Vitamin ini juga berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat proses penuaan dengan cara mengoptimalkan proses regenerasi sel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tinggi Kandungan Potasium

Tidak banyak yang tahu bahwa jus tomat dan mangga juga kaya kandungan mineral esensial dan salau satunya adalah potasium.

Baca Juga:

Potasium memiliki fungsi utama yang baik untuk menjaga kesehatan jantung serta merawat pembuluh darah.

Jantung akan bekerja secara optimal, tetapi dalam waktu bersamaan risiko serangan jantung dan strok akan diturunkan secara maksimal pula.

Ada beberapa manfaat rutin minum jus tomat yang dicampur mangga untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI