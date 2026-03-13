6 Khasiat Jus Wortel, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Wortel tidak hanya lezat, tetapi juga merupakan sumber nutrisi yang luar biasa.

Wortel kaya akan antioksidan dan beta karoten yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Anda bisa menggunakannya dalam salad, sup, dan kari, tetapi salah satu bentuk terbaik untuk memasukkan wortel ke dalam makanan Anda adalah jus wortel.

Manfaat jus wortel sangat banyak, dan Anda harus memasukkannya ke dalam makanan kamu.

Dipenuhi dengan kebaikan vitamin dan nutrisi, jus wortel hanya akan memperkuat kesehatan Anda.

Karena jus wortel sangat mudah dibuat, yang terbaik adalah mengonsumsi jus buatan sendiri yang baru diperas.

Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil 3-4 wortel dan mengupasnya. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air ke dalamnya.