menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Jus Wortel, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

6 Khasiat Jus Wortel, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

6 Khasiat Jus Wortel, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wortel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Wortel tidak hanya lezat, tetapi juga merupakan sumber nutrisi yang luar biasa.

Wortel kaya akan antioksidan dan beta karoten yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Baca Juga:

Anda bisa menggunakannya dalam salad, sup, dan kari, tetapi salah satu bentuk terbaik untuk memasukkan wortel ke dalam makanan Anda adalah jus wortel.

Manfaat jus wortel sangat banyak, dan Anda harus memasukkannya ke dalam makanan kamu.

Dipenuhi dengan kebaikan vitamin dan nutrisi, jus wortel hanya akan memperkuat kesehatan Anda.

Baca Juga:

Karena jus wortel sangat mudah dibuat, yang terbaik adalah mengonsumsi jus buatan sendiri yang baru diperas.

Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil 3-4 wortel dan mengupasnya. Masukkan ke dalam blender dan tambahkan sedikit air ke dalamnya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus wortel yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah aman dikonsumsi penderita diabetes.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI