6 Khasiat Jus Wortel Campur Jahe, Baik untuk Fungsi Hati

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Sedangkan wortel merupakan salah satu sayuran yang mengandung beberapa manfaat.

Tidak bisa disangkal bahwa kebanyakan dari kita memulai hari dengan secangkir chai atau kopi hangat tanpa terlalu memikirkan nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita.

Namun, kebiasaan ini bisa memiliki efek jangka panjang yang tidak menguntungkan kita.

Bayangkan menggantinya dengan sesuatu yang segar dan kaya nutrisi yang benar-benar baik untuk Anda.

Masuk: jus wortel dan jahe. Minuman segar dan praktis ini hanya membutuhkan dua bahan dan memberikan vitamin, antioksidan, dan sifat antiinflamasi yang kuat.

Jika Anda mencari satu kebiasaan kesehatan sederhana untuk dipertahankan, ini mungkin yang Anda cari.

Berikut ini yang terjadi ketika Anda menjadikan jus wortel dan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian kamu.