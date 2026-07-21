menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Wanita Pasti Suka

6 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Wanita Pasti Suka

6 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Selain itu, kayu manis merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.

Baca Juga:

Jika kayu manis dicampur dengan teh daun salam, maka manfaatnya makin baik.

Untuk membuat secangkir teh kayu manis campur daun salam sangatlah mudah.

Siapkan 1 liter air, 3 batang kayu manis, dan 7 lembar daun salam.

Baca Juga:

Sebaiknya gunakan daun salam kering dan kayu manis dalam bentuk batangan, bukan bubuknya.

Caranya, panaskan satu liter air dalam panci. Setelah mendidih, tambahkan daun salam dan kayu manis.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kayu manis yang dicampur daun salam untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan kulit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI