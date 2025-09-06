6 Khasiat Kunyit Campur Daun Sirih, Bikin Kanker Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT dan daun sirih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Apalagi kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan.
Alhasil, suami akan merasa bahagia bila istri bisa merawat serta menjaga daerah kewanitaannya dengan sangat baik dan harum.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan gula darah
Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan pengobatan alami untuk mengendalikan gula darah tetap stabil.
Salah satu yang bisa dicoba adalah kunyit. Sebuah studi tinjauan terbitan tahun 2013 menunjukkan curcumin bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah.
Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani.
Hal ini kemudian membantu menurunkan risiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya ialah cegah serangan kanker.
