6 Khasiat Kurma Murni, Sahabat Terbaik Ibu Hamil
jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.
Untuk mendapatkan manfaat dari makanan yang satu ini, Anda sebaiknya mengonsumsi kurma murni tanpa gula tambahan.
Kurma murni tanpa gula tambahan mempertahankan kandungan serat dan antioksidan alaminya secara utuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Stabilkan Gula Darah
Walau rasanya manis, kurma memiliki indeks glikemik yang cenderung rendah hingga sedang.
Berkat kandungan seratnya, penyerapan gula ke aliran darah menjadi lebih lambat, sehingga Anda terhindar dari risiko lonjakan gula darah yang tiba-tiba.
2. Booster Energi Instan
Kurma kaya fruktosa dan glukosa alami yang siap diubah menjadi energi kapan saja.
Kurma menjadi pilihan camilan yang jauh lebih sehat dibandingkan gula rafinasi karena memberikan tenaga tanpa efek sugar crash (lemas setelah makan manis).
Ada beberapa manfaat kurma murni yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan gula darah.
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