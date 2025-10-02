6 Khasiat Lemon Campur Daun Kemangi, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KEMANGI merupakan salah satu bumbu dapur yang memiliki aroma wangi.

Aroma wangi daun kemangi ini cukup menyengat saat dipatahkan.

Daun kemangi memang sangat lumrah sebagai sayuran yang sering menemani saat makan sebagai lalap.

Bahkan, tak jarang kemangi digunakan sebagai penyedap rasa masakan.

Selain menjadi pengiring lalap saat makan, daun kemangi ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa.

Kandungan sitral maupun minyak atsiri dalam daun kemangi ini cukup tinggi.

Bahkan di beberapa daerah, daun kemangi dijadikan campuran bahan jamu.

Selain nutrisinya yang beragam, daun kemangi juga mengandung mineral penting yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh.