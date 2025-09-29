menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes

6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes

6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami populer yang baik untuk kesehatan.

Namun, bagi penderita diabetes, apakah madu merupakan pilihan yang tepat masih diperdebatkan.

Diabetes adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah, dan mengonsumsi makanan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang berbahaya.

Baca Juga:

Madu adalah zat manis yang dibuat oleh lebah dari nektar bunga. Madu mengandung gula alami, seperti fruktosa dan glukosa, serta sejumlah kecil vitamin dan mineral.

Meskipun madu mengandung gula alami, pemanis ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Meskipun madu memiliki beberapa manfaat kesehatan yang potensial, herbal ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Baca Juga:

Beberapa penderita diabetes mungkin bisamemasukkan sedikit madu ke dalam makanan mereka tanpa efek buruk pada kadar gula darah mereka.

Namun, yang lain mungkin perlu menghindari madu sama sekali.

Ada beberapa manfaat madu untuk penderita diabetes yang perlu Anda ketahui dan salah satunya tentu saja membantu penyembuhan luka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI