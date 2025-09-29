6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami populer yang baik untuk kesehatan.

Namun, bagi penderita diabetes, apakah madu merupakan pilihan yang tepat masih diperdebatkan.

Diabetes adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah, dan mengonsumsi makanan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang berbahaya.

Baca Juga: 6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes

Madu adalah zat manis yang dibuat oleh lebah dari nektar bunga. Madu mengandung gula alami, seperti fruktosa dan glukosa, serta sejumlah kecil vitamin dan mineral.

Meskipun madu mengandung gula alami, pemanis ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Meskipun madu memiliki beberapa manfaat kesehatan yang potensial, herbal ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Beberapa penderita diabetes mungkin bisamemasukkan sedikit madu ke dalam makanan mereka tanpa efek buruk pada kadar gula darah mereka.

Namun, yang lain mungkin perlu menghindari madu sama sekali.