6 Khasiat Makan Nanas Setiap Hari, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Ada sesuatu tentang gigitan pertama nanas, rasa tajam yang menyentuh lidah Anda, sensasi manis yang mengikutinya, dan sedikit rasa perih.

Bukan hanya camilan tropis yang Anda cari di hari yang panas. Di balik penampilannya yang cerah, terdapat campuran nutrisi, enzim, dan antioksidan yang diam-diam bisa mengubah perasaan tubuh Anda dari dalam ke luar.

Baik Anda menambahkan beberapa potong ke dalam smoothie atau menjadikannya camilan setelah makan siang, mengonsumsi nanas setiap hari bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan.

Dari melancarkan pencernaan hingga mendukung sistem kekebalan tubuh dan bahkan membantu kulit Anda bersinar, inilah yang sebenarnya terjadi ketika Anda menjadikan buah ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

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1. Membantu Pencernaan Anda Bekerja Lebih Cerdas

Jika perut Anda sering terasa berat setelah makan, nanas mungkin bisa menjadi sekutu pencernaan Anda.

Buah ini mengandung enzim yang disebut bromelain, yang dikenal dapat memecah protein dan memperlancar pencernaan.