6 Khasiat Minum Kopi Campur Minyak Kelapa yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK kelapa telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak kelapa bisa digunakan dalam berbagai cara, tetapi pernahkah Anda mencoba mencampur minyak kelapa dalam kopi?

Ternyata, memulai hari Anda dengan minuman ini bisa memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk penurunan berat badan.

Manfaat ini sebagian besar berasal dari bentuk lemak yang disebut trigliserida rantai menengah yang ditemukan dalam minyak kelapa.

Di sisi lain, kopi dikenal bisa membuat Anda tetap waspada, berkat kandungan kafeinnya.

Gabungkan keduanya, dan Anda akan mendapatkan minuman musim dingin yang wajib dimiliki.

Apa manfaat mencampur minyak kelapa dalam kopi? Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan tingkat energi

Manfaat kopi sebagian besar terkait dengan kafein. Ini adalah stimulan sistem saraf pusat yang bisa meningkatkan tingkat energi, menurut penelitian yang diterbitkan di StatPearls pada Mei 2024.