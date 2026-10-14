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6 Khasiat Minum Susu, Bantu Redakan Stres dengan Cepat

6 Khasiat Minum Susu, Bantu Redakan Stres dengan Cepat
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Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman yang bisa dikonsumsi siapa saja dan memiliki beragam jenis.

Susu merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, terutama kandungan kalsium.

Susu atau produk olah susu lainnya, mengandung nutrisi keseimbangan dari protein, lemak dan karbohidrat dan merupakan sumber nutrisi penting, termasuk kalsium, riboflavin, fosfor, vitamin A, B12, kalium, magnesium, dan seng.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber Kalsium dan Protein

Beberapa produk susu mengandung kalsium dan protein dengan tingkat tinggi, lebih dari kebutuhan harian yang terhadap zat ini.

Bahkan produk olahan susu yang rendah lemak, seperti manfaat yogurt atau keju rendah lemak.

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Hanya secangkir yogurt plain tanpa lemak misalnya, memberikan sepertiga dari asupan kalsium harian yang disarankan dari 17 persen estimasi asupan protein harian.

2. Memperbaiki Tekanan Darah

Penelitian yang dilakukan di Spanyol pada lebih dari 5.000 orang dewasa, pada mereka yang dilaporkan mengonsumsi susu rendah lemak, 54% persen lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan tekanan darah tinggi selama periode dua tahun.

Ada beberapa manfaat rutin minum susu yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi stres.

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