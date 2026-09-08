6 Khasiat Minum Teh Hijau Setiap Hari, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu minuman populer yang baik untuk kesehatan.

Minum teh hijau setiap hari selama sebulan mungkin terdengar seperti perubahan kecil dalam gaya hidup, tetapi hasilnya bisa sangat transformatif.

Teh hijau telah lama dirayakan dalam budaya tradisional Asia karena kekuatan penyembuhannya.

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Namun, penelitian nutrisi modern kini mendukung banyak klaim kuno tersebut.

Dari meningkatkan metabolisme hingga meningkatkan kejernihan kulit dan mendukung kesehatan jantung, minuman yang lembut dan alami ini menawarkan manfaat yang perlahan terakumulasi dengan penggunaan yang konsisten.

Jika Anda berkomitmen untuk minum satu cangkir atau bahkan dua cangkir setiap hari selama 30 hari, tubuh Anda mulai merespons pada tingkat sel.

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Berikut adalah tinjauan lebih dekat tentang apa yang sebenarnya terjadi, didukung oleh sains, dan bagaimana kebiasaan kecil sehari-hari bisa menghasilkan peningkatan kesehatan jangka panjang yang berarti, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Meningkatkan Metabolisme

Salah satu manfaat teh hijau yang paling banyak diapresiasi adalah efek termogeniknya kemampuannya untuk membantu tubuh membakar kalori lebih efisien.