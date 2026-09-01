6 Khasiat Rutin Makan Jambu Biji Saat Perut Kosong, Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Dari pedagang kaki lima masa kecil hingga salad buah buatan sendiri, jambu biji selalu memiliki tempat khusus di rumah-rumah India.

Manisnya yang menyegarkan dan aromanya yang nostalgia langsung mengingatkan kita pada masa-masa yang lebih sederhana.

Namun, lebih dari sekadar buah yang sederhana, jambu biji menyembunyikan sumber kesehatan yang luar biasa di dalam kulitnya yang hijau.

Di dunia yang terobsesi dengan makanan super seperti chia dan alpukat, kenikmatan khas India ini seringkali terabaikan.

Faktanya, banyak ahli kini menyarankan untuk memakannya di pagi hari.

Mengonsumsi jambu biji saat perut kosong mungkin tampak seperti ritual sederhana, tetapi bisa memberikan keajaiban bagi tubuh Anda dalam lebih dari satu cara.

Inilah yang sebenarnya terjadi dan mengapa Anda harus menjadikan makan buah ini sebagai kebiasaan pagi hari, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.