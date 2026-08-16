6 Khasiat Rutin Minum Air Kelapa, Berat Badan Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kesehatan yang baik bisa membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi banyak cairan.

Air kelapa sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Meskipun kita cenderung mengejar jus mahal dan minuman berprotein tinggi, minuman yang menghidrasi alami dan kaya antioksidan ini, yang sarat dengan nutrisi ramah kulit dan elektrolit esensial adalah minuman yang telah teruji waktu dan telah ada selama berabad-abad dan masih berhasil memenuhi banyak kriteria kesehatan.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Menjaga Anda Terhidrasi dan Berenergi

Air kelapa adalah minuman kaya elektrolit alami yang membantu mengisi kembali cairan dan mineral yang hilang melalui keringat, terutama saat hari panas atau olahraga intens.

Air kelapa mengandung kalium, magnesium, dan natrium, yang penting untuk menjaga tubuh Anda tetap seimbang dan berenergi.

2. Mendukung Kesehatan Kulit dari Dalam

Ada banyak manfaat air kelapa untuk kulit. Pertama dan terpenting, air kelapa menghidrasi Anda dari dalam ke luar, membuat kulit Anda secara otomatis terlihat lebih berisi, lebih halus, dan tidak mudah lelah.

Air kelapa mengandung antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas yang merusak kulit.