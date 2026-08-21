6 Khasiat Rutin Minum Air Kelapa untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa lapar.

Kita sering disarankan untuk lebih terhidrasi, makan lebih sehat, dan mengurangi gula.

Namun kebanyakan dari kita hanya mencari sesuatu yang mudah dan bermanfaat.

Baca Juga: 8 Manfaat Air Kelapa untuk Tubuh

Air kelapa sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Di saat kita mengejar jus mahal dan minuman berprotein tinggi, minuman yang menghidrasi alami dan kaya antioksidan ini mengandung nutrisi ramah kulit dan elektrolit esensial adalah minuman yang telah teruji waktu dan telah ada selama berabad-abad dan masih berhasil memenuhi banyak kriteria kesehatan, namun, anehnya masih kurang dihargai.

Selain sebagai pelepas dahaga, air kelapa menawarkan banyak manfaat, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Menjaga Anda Terhidrasi dan Berenergi

Air kelapa adalah minuman kaya elektrolit alami yang membantu mengisi kembali cairan dan mineral yang hilang melalui keringat, terutama saat hari panas atau olahraga intens.

Air kelapa mengandung kalium, magnesium, dan natrium, yang penting untuk menjaga tubuh Anda tetap seimbang dan berenergi.

2. Kulit Sehat dari Dalam

Ada banyak manfaat air kelapa untuk kulit. Pertama dan terpenting, air kelapa menghidrasi Anda dari dalam ke luar, membuat kulit Anda secara otomatis tampak lebih berisi, lebih halus, dan tidak mudah lelah.