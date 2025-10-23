menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Baik untuk Meningkatkan Daya Ingat

6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Baik untuk Meningkatkan Daya Ingat

6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Baik untuk Meningkatkan Daya Ingat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang yang kaya akan kandungan kafein.

Kopi merupakan penyumbang terbesar dari kafein, sebuah stimulan yang membantu orang merasa lebih bersemangat.

Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.

Baca Juga:

Kafein yang kini ada di dalam aliran darah menyebabkan lonjakan detak jantung, tekanan darah dan energi.

Lalu, kafein mulai memengaruhi tingkat adenosin dalam otak. Inilah sebabnya mengapa setelah dua puluh menit sejak meminum secangkir kopi, Anda merasa bersemangat.

Berikut ini beberapa manfaat kopi, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan daya ingat

Manfaat minum kopi hitam bisa membantu otak untuk tetap aktif.

Selain itu, meningkatkan daya memori. Secara bersamaan, ini juga membantu menjaga saraf tetap aktif, dan karenanya mencegah demensia.

Ada beberapa manfaat rutin minum kopi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengurangi risiko diabetes.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI