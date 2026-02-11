6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi kopi karena khasiatnya yang luar biasa.
Di pagi hari atau setelah jam-jam sibuk, orang-orang berkumpul untuk bercengkrama sambil minum kopi atau mungkin menikmati waktu sendiri.
Meskipun demikian, manfaat kesehatan dari minum kopi jauh lebih dari sekadar memberi Anda kenikmatan dan dorongan energi.
Ketika ditanya tentang kopi, kebanyakan dari kita akan menjawab dan tahu bahwa semuanya tentang kafein.
Namun, tahukah Anda juga bahwa kafein merangsang SSP (Sistem Saraf Pusat)?
Ketika kafein mengenai otak Anda, ia memberi sinyal untuk mengaktifkan lebih banyak neuron, sehingga meningkatkan metabolisme energi di seluruh otak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Meningkatkan kewaspadaan dan fokus
Manfaat minum kopi hitam terletak pada kandungan kafeinnya.
Sama seperti kopi lainnya, kopi mengandung kafein, stimulan alami yang menghalangi adenosin, membantu Anda tetap terjaga dan waspada.
Ada beberapa khasiat rutin minum kopi setiap hari yang baik untuk menjaga kesehatan dan bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Lada Hitam yang Ampuh Menurunkan Berat Badan
- 10 Khasiat Sup Tomat, Bikin Penyakit Ini Mematikan Ogah Mendekat
- 6 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Sembelit
- 3 Khasiat Kopi Campur Kunyit yang Luar Biasa
- 4 Manfaat Red Wine, Ampuh Cegah Deretan Penyakit Ini Menyerang Anda
- NOWWA COFFEE Tawarkan Kopi Rendah Kalori