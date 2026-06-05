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6 Khasiat Serai Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

6 Khasiat Serai Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka
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Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI dan kunyit merupakan rempah-rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Sementara kunyit mengandung kurkumin yang sangat dahsyat untuk kesehatan tubuh.

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Membuat air rebusan herbal ini sangatlah mudah. Sediakan 2 batang serai, 3 ruas kunyit yang dikupas dan ditumbuk, 2 ruas jahe yang dikupas dan digeprek, 1 liter air.

Cara membuat: Dengan menggunakan bagian pisau yang rata, hancurkan serai untuk melepaskan wewangiannya, kemudian potong menjadi kecil-kecil, sertakan daunnya.

Kemudian kupas jahe dan kunyit lalu tumbuk. Rebus bahan-bahan tersebut dengan air hingga mendidih.

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Setelah mendidih angkat, dan tunggu sampai hangat. Dalam keadaan hangat, ambil satu gelas dan campur madu secukupnya.

Minum air rebusan ini dua kali sehari selama 5 hari. Setelah itu bisa diminum kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi serai yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati keputihan.

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