6 Khasiat Serai Campur Lemon, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - SERAI dan lemon merupakan herbal yang digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Cara membuat herbal air rebusan serai campur lemon cukup mudah.

Siapkan 4 gelas air, 2 batang serai cincang, 2 buah lemon dan satu sendok teh madu. Rebus semua bahan dan sajikan hangat.

Satu gelas air rebusan serai campur lemon baik diminum setiap hari.

Sehingga bisa mendapatkan berbagai manfaatnya. Hal ini lantaran daun ini menyimpan kandungan antioksidan dan senyawa anti peradangan asam klorogenik.

Sementara itu, Hasil studi 2015 menunjukkan bahwa minum infused water serai campur lemon setiap hari selama 30 hari dapat meningkatkan kadar hemoglobin, volume sel, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiperadangan

Dua senyawa utama dalam serai, citral dan geranial, dianggap bertanggung jawab atas manfaat antiperadangan.