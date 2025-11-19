6 Khasiat Susu Campur Jahe, Bikin Wajah Bakalan Awet Muda
Rabu, 19 November 2025 – 07:41 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan makanan padat nutrisi yang wajib dikonsumsi semua orang.
Susu bisa dikonsumsi begitu saja atau dicampur dengan jahe dan madu.
Rasanya yang hangat di perut dan tenggorakan membuat tubuh menjadi lebih lega dan relaks.
Bahkan, bagi wanita yang suka mengonsumsi susu jahe punya khasiat luar biasa.
Hal ini akan memberikan efek positif untuk kesehatan dan kecantikan.
Cara membuat minuman susu jahe pun sangat mudah. Anda hanya perlu menyiapkan segelas susu organik dan beberapa potong jahe.
Sebelum dicampurkan, bakar terlebih dahulu jahe di atas kompor selama beberapa menit.
Setelah itu, tumbuk jahe dan masukkan ke dalam segelas susu organik.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi susu yang dicampur jahe untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah kolesterol jahat.
