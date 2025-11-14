6 Khasiat Teh Campur Jeruk Nipis, Berat Badan Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.

Tanaman dengan nama latin camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Sebab, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Adapun kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat luar biasa.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya.

Sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh dicampur jeruk nipis bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari bakteri dan virus, serta pengaruh buruk dari radikal bebas.