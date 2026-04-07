6 Khasiat Teh Daun Sirsak, Ampuh Turunkan Kolesterol

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Senyawa kimia yang ada dalam daun sirsak sangat ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Selain senyawa kimia, daun sirsak juga mengandung beberapa zat yang sangat efektif untuk menyebuhkan beberapa jenis penyakit.

Beberapa zat ini di antaranya adalah acetogenin, annocatalin, asam gentisic, annomuricin, caclourin dan asam linoleat.

Karena memiliki beberapa kandungan seperti yang telah disebutkan di atas, daun sirsak berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

Ambil 7-10 helai daun sirsak yang masih di pohon, kemudian cuci hingga bersih.

Potong daun sirsak menjadi beberapa bagian. Tujuannya yakni agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Rebus potongan daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 500 ml. Tunggu hingga air rebusan hanya tersisa setengahnya saja.