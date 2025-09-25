6 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Bikin Kolesterol Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, ada beberapa bunga yang bisa kamu konsumsi untuk menjaga kesehatan?

Salah satunya adalah kembang sepatu. Anda bisa mengonsumsi bunga ini dengan cara diolah dalam bentuk teh.

Teh kembang sepatu, yang sering disebut sebagai Agua de Jamaica, adalah minuman berwarna merah delima atau magenta tua yang dibuat dengan merebus bagian tanaman kembang sepatu.

Dengan rasa asamnya yang khas, minuman ini tidak hanya menjadi minuman favorit di seluruh dunia, tetapi juga dihormati karena khasiat obatnya.

Meskipun bunga kembang sepatu memiliki berbagai nama, di daerah tertentu disebut "Roselle."

Anda bisa menemukannya dengan mudah di lorong-lorong teh, dan apakah kamu menyukai teh panas atau dingin, teh kembang sepatu serbaguna untuk menyesuaikan selera Anda.

Di antara beberapa ratus spesies kembang sepatu, Hibiscus sabdariffa adalah yang paling umum digunakan untuk menyeduh teh ini.

Teh kembang sepatu secara alami rendah kalori dan bebas kafein.