6 Khasiat Telur Rebus, Baik untuk Kesehatan Jantung
Selasa, 02 Desember 2025 – 09:40 WIB
jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.
Anda bisa mengonsumsi telur dengan direbus terlebih dahulu.
Dengan mengonsumsi telur rebus bisa mendatangkan berbagai manfaat kesehatan.
Adapun kandungan gizi dari telur ayam yakni mengandung omega 3, protein, lemak, kerbohidrat, kalsium, fosfor dan zat besi.
Telur juga mengandung vitamin A dan vitamin B12 yang menjadi pelengkap nutrisi.
Tak hanya itu, telur juga mengandung asam amino yang manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh.
Merebus telur adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat optimal telur.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi telur rebus yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah sumber energi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 10 Camilan untuk Penderita Diabetes yang Aman Dikonsumsi Sebelum Tidur
- 5 Khasiat Teh Matcha untuk Menurunkan Berat Badan
- 8 Makanan Pemicu Sembelit yang Wajib Anda Ketahui
- 5 Makanan Kaya Protein untuk Menghilangkan Lemak Perut
- 5 Manfaat Telur, Baik untuk Kesehatan Otak
- 3 Bahan Alami untuk Menumbuhkan Rambut dengan Cepat